Les presentamos, a continuación, algunas recomendaciones de cursos y talleres en Belgrano y alrededores para aprender, distraerse, educarse, ocupar el tiempo, etc.
Clases
- CLASES DE LITERATURA: María Marín brinda clases de de Literatura. Gramática. Escritura Online. Aprendé y no pierdas el año. Consultas por WhatsApp al: 15-6495-2733.
- PREPARACIÓN DE EXÁMENES INTERNACIONALES: Cursos para ingreso a Escuela ORT para nivel primario y secundario. Acompañamiento y entrenamiento para matemáticas, lengua e inglés. Para más información visita la Web: www.integracapacita.com.ar o enviá un WhastApp al: 11-3758-6838.
- APOYO ESCOLAR: Nivel Primario: Proceso de lectoescritura. Operaciones matemáticas. Talleres extracurriculares Pedagogía Montessori. Nivel secundario: Contabilidad – Economía. Comunicate al Celu 11 2700 1111. PROFESORA KARINA. Estamos para facilitar el proceso de aprendizaje.
- PROFESORA PATRICIA ABBODANZA: Clases de todas las materias en la zona de Belgrano y Colegiales. Escuela Primaria y Secundaria. Para más información la pueden contactar por WhatsApp al 11 5895 3800.
- CLASES DE COMPUTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES: Uso de Celular. Para más información sobre las clases de computación para Adultos Mayores pueden visitar la Web: www.mayoresydigitales.com o comunicarse con Johanna por WhatsApp al: 11 5706 9970.
- CLASES DE COMPUTACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: Notebooks, celulares, tabletas. Clases personalizadas para adultos y adultos mayores, para mejorar sus habilidades digitales para el trabajo y la vida personal. También brindamos talleres para docentes: Uso de herramientas de inteligencia artificial para potenciar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Para más información sobre las clases de computación y nuevas tecnologías pueden consultar por Email: educacion.digital.creativa@gmail.com o por WhatsApp al 11-6580-7610.
- CLASES PARTICULARES: Primario, Secundario, CBC. Podés contactar a Silvina por WhatsApp: 11-5014-0347.
Cursos y Talleres
- CARRERAS Y CURSOS EN ICEA: Grafología, Consultoría Psicológica – Counseling, Liderazgo Ontológico – Coaching y Recursos Humanos. Grafología, Diplomatura en Sexualidades, Diplomatura en Desarrollo Personal y Consumos Problemáticos. Informes y Consultas por Email: secretaria@icea.com.ar o por WhatsApp: 11-6402-3830.
- DECOMOBI: Cursos decoración y diseño semi-presenciales en sede Núñez y Centro. Si sentís ocasión por el diseño y la decoración y te interesa incorporar herramientas que te permitan crear espacios confortables, estéticos y funcionales: ¡Este curso es para vos!. Para más información se pueden comunicar por Email: decomobi.centro@gmail.com o por Instagram: @decomobi.centro o por WhatsApp: 11-4412-4224.
Idiomas
- CLASES DE ITALIANO ON-LINE: Para principiantes y avanzados. Ofrece prácticas de conversación y preparación para exámenes internacionales. Para más información sobre las clases de Italiano, pueden visitar la Página Web: www.italianoclases.com O contactarlo por WhatsApp al: 11-3075-1953.
