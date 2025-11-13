En nuestra cuenta en Instagram (@mibelgrano), publicamos los siguientes policiales de Noviembre:
Este martes 11 de noviembre de 2025, pasadas las 00:00 horas, una camioneta blanca chocó contra autos estacionados en Núñez.
“Hoy a las 16 horas le robaron a mi papá en Congreso entre 11 de septiembre y Arribeños. Venía en el auto, le rompieron el vidrio, le empezaron a pegar y se llevaron la mochila (computadora, billetera, etc) que estaba en el piso del asiento del acompañante. La ambulancia del SAME tardó 40 minutos en llegar. Se hizo la denuncia en la comisaría de calle Cuba”.
Comuna 12. Robo de rueda automotor frustrado. Ladrón detenido.
Delincuente abatido en Núñez.
