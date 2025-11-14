Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Actividades Comuna 13 Vecinos

Reunión de vecinos con un Ministro

Nov 14, 2025 #Comuna 13, #ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, #Reunión, #Vecinos
Reunión de vecinos con un Ministro

El próximo lunes 17 de noviembre de 2025, a las 16.45 horas, se realizará una reunión de vecinos con un ministro. Gabriel Mraida, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad se reunirá con vecinos de la Comuna 13 para conocer qué temas los preocupan. Quienés quieran sumarse a esta reunión se pueden anotar completando este formulario.

El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat tiene por objetivo diseñar, implementar y fortalecer políticas públicas, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inherentes a:

  • La prevención, protección y promoción social.
  • El fomento hacia la integración social y el desarrollo humano, la atención en situaciones de emergencia social.
  • La promoción de la igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.
  • La inclusión y mejoramiento de la calidad del hábitat en barrios populares, núcleos habitacionales transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sobre el Ministro

Gabriel Sebastián Mraida es Licenciado en Ciencias Políticas. Además, posee un Máster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Anteriormente, ocupó roles claves como Director de Prevención del delito y la Violencia en el Ministerio de Seguridad Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri. También lideró el área de Planificación y seguimiento en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, fue Presidente del Instituto de Viviendas de la Ciudad y diputado nacional por el PRO.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Reunión de vecinos con un Ministro”

  • Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12. Leer el diario Mi Belgrano.
  • Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
  • Publicar en Mi Belgrano: Podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
  • Canal de Mi Belgrano:  Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
  • Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos relacionados con Belgrano, Colegiales, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra. al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
  • Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
  • Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.

Entrada relacionada

Cursos y talleres en Belgrano y alrededores

Seguridad en la Comuna 13

El Saavedra en la noche de los Museos

Te has perdido

Actividades Comuna 13 Vecinos

Reunión de vecinos con un Ministro

14 noviembre, 2025 admin
Archivo Comercios Escuelas Inseguridad

Red de protección para los alumnos

13 noviembre, 2025 admin
Archivo Instagram Policiales

Policiales de Noviembre

13 noviembre, 2025 admin
Clasificados Computación Reparaciones Tecnología

Reparación de PC

13 noviembre, 2025 admin