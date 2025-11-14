El próximo lunes 17 de noviembre de 2025, a las 16.45 horas, se realizará una reunión de vecinos con un ministro. Gabriel Mraida, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad se reunirá con vecinos de la Comuna 13 para conocer qué temas los preocupan. Quienés quieran sumarse a esta reunión se pueden anotar completando este formulario.

El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat tiene por objetivo diseñar, implementar y fortalecer políticas públicas, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inherentes a:

La prevención, protección y promoción social.

El fomento hacia la integración social y el desarrollo humano, la atención en situaciones de emergencia social.

La promoción de la igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.

La inclusión y mejoramiento de la calidad del hábitat en barrios populares, núcleos habitacionales transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sobre el Ministro

Gabriel Sebastián Mraida es Licenciado en Ciencias Políticas. Además, posee un Máster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Anteriormente, ocupó roles claves como Director de Prevención del delito y la Violencia en el Ministerio de Seguridad Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri. También lideró el área de Planificación y seguimiento en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, fue Presidente del Instituto de Viviendas de la Ciudad y diputado nacional por el PRO.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Reunión de vecinos con un Ministro”