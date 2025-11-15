El viernes 14 de noviembre de 2025, por la tarde, se produjo un incendio en Arcos al 2700. El siniestro se inició en el segundo piso de un edificio cuando se prendió fuego una maceta. El fuego fue apagado por un vecino del lugar, mediante el empleo de manguera de riego. Los bomberos llegaron rápidamente al edificio de 9 pisos y realizaron una inspección de lo afectado. Por suerte, no hubo que lamentar ni víctimas ni heridos. Agradecemos a la vecina que nos envió la foto que acompaña esta nota.
Para conocer más sobre el trabajo que realizan los bomberos en los barrios de las Comunas 12 y 13 pueden visitar la sección Bomberos de Mi Belgrano.
