Este domingo 16 de noviembre de 2015 a las 14 y a las 16:30 horas se proyectará: Mamma Roma en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.
Sobre la Película
Ficha técnica: Dir: Pier Paolo Pasolini / Origen: Italia / Año: 1962 / Duración: 110 min. Sinopsis: Mamma Roma (Anna Magnani) es una prostituta romana que sueña con un bienestar burgués. Tras la boda de su proxeneta y protector, Carmine (Franco Citti), Mamma Roma decide instalarse en un barrio mejor junto a su hijo Ettore (Ettore Garofolo). Pero el pasado, personificado en Carmine, volverá como una amenaza y la enfrentará a la fragilidad de su nueva vida.
Sobre el ciclo de cine
Este ciclo de cine denominado “Recordando a Pier Paolo Pasolini”, es organizado junto a la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Por qué? La única certeza que tenemos es que a Pier Paolo Pasolini lo asesinaron, el 2 de noviembre de 1975, en un descampado de Ostia, cerca de Roma. Que él, que había escrito la novela Una vida violenta, que hizo de la palabra y del arte sus únicas armas, fue víctima de un crimen atroz en la última de sus interminables noches. La violencia lo había perseguido durante su vida entera; tal vez su muerte no haya sido más que el resultado de la suma de los golpes recibidos a lo largo de sus cincuenta y tres años.
Nos queda su legado, una obra y un pensamiento que, con honestidad y valentía, desafiaron a los poderes de su tiempo, o de todos los tiempos. Probablemente sea allí donde encontremos una respuesta al enigma de su muerte.
