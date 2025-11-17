Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Alquiler Belgrano Clasificados Consultorios Profesionales Psicólogos Salud

Alquiler de Consultorios Psicológicos

Nov 17, 2025 #Alquiler, #Belgrano, #Consultorios, #Psicología, #Psicólogos
Alquiler de consultorios Psicológicos

Alquiler de consultorios Psicológicos. Se alquilan por hora, son tres consultorios muy confortables, en planta baja. Están ubicados en el barrio de Belgrano, Virrey Avilés y Moldes (a una cuadra de Virrey del Pino, a tres cuadras de la estación José Hernández del Subte D). Para más información sobre el alquiler de consultorios psicológicos pueden consultar al Email: lilianav468@gmail.com o al WhatsApp al: 11-5927-3670.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Alquiler de Consultorios Psicológicos”

Entrada relacionada

Cayó un árbol en Belgrano

Reparación de PC

Cursos y talleres en Belgrano y alrededores

Te has perdido

Árboles Archivo Automóviles Autos Belgrano

Cayó un árbol en Belgrano

17 noviembre, 2025 admin
Buenos Aires Diario MBMC Noticias

Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Noviembre 2025

17 noviembre, 2025 admin
Alquiler Belgrano Clasificados Consultorios Profesionales Psicólogos Salud

Alquiler de Consultorios Psicológicos

17 noviembre, 2025 admin
Actividades Archivo Cine gratis Museos

Mamma Roma en el Museo Sarmiento

16 noviembre, 2025 admin