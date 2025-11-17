El pasado domingo 16 de noviembre de 2025 por la madrugada, poco después de las 2 AM, se cayó un árbol en Belgrano. Sucedió en Virrey Del Pino entre Arcos y O´Higgins, cuando un árbol de 2 metros de diámetro y 12 metros de largo, se habría precipitado sobre un Volkswagen Polo que se encontraba estacionado sin ocupantes. También cayó sobre un Peugeot 408 que estaba circulando y cuyo conductor fue trasladado al Hospital Pirovano. Los Bomberos de la Ciudad se acercaron parar establecer las condiciones de seguridad necesarias. Efectuaron un encintado perimetral, quedando consigna policial en el lugar.



Una vecina nos mandó el siguiente video:

