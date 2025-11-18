Este miércoles 19 de noviembre de 2025, entre las 9 las 14 horas, los vecinos podrán realizar sus gestiones en el barrio de Coghlan. El programa “Más servicios en tu barrio” llega esta semana a la Estación Coghlan (Dr. Pedro Rivera y Estomba).

Este programa es una propuesta que instala oficinas móviles en plazas y parques porteños con el propósito de ofrecer atención personalizada y facilitar la realización de trámites sin necesidad de recorrer grandes distancias. A través de este operativo, los vecinos pueden gestionar documentos esenciales como la renovación del DNI, acceder a vacunación, recibir atención odontológica, y resolver trámites vinculados a distintos organismos. También se brinda la posibilidad de castrar y vacunar animales de compañía. También se aplicará la vacunación contra la gripe y el Covid, con cupos limitados. Asimismo, funcionará el taller itinerante de reparación de objetos, conocido como Repara Móvil.

Más servicios en tu barrio cuenta con la participación de diversos organismos de la Ciudad como la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, los Núcleos de Inclusión para el Desarrollo de Oportunidades (NIDO), el Ente Regulador y Ciudadanía Porteña. También se encuentra disponible una isla digital, donde los vecinos pueden realizar trámites en línea, como la solicitud de turnos para obtener o renovar la licencia de conducir, y la gestión de servicios de AGIP y MiBA.

