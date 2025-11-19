Continúa la preocupación por las grietas en Núñez. Una vecina nos envió la foto que acompaña esta nota, junto con el siguiente mensaje: “Hay dos casas que se están por derrumbar en 11 de septiembre al 3400. Tengan cuidado a la hora de circular. Claramente por la vereda no se puede pasar, pero sacaron la cinta de peligro. Enfrente hay un colegio, todos los días padres y chicos esperando, cruzando por ahí. Es un peligro”.
Cabe recordar que hay un amparo presentado en la justicia, solicitando que se declare la Emergencia Urbanística, Ambiental y Habitacional del polígono delimitado por las vías del ex Ferrocarril General Mitre, la Av. Crisólogo Larralde, la Av. Del Libertador (incluyendo todas las parcelas que son frentistas a esta avenida sobre sus dos lados) y la Av. Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado dentro del barrio de Núñez.
Hay viviendas dentro de ese polígono que están sufriendo hundimiento de pavimentos internos y externos, daño estructural, grietas, rajaduras, descalce de estructuras, desprendimiento de mamposterías, daño en la infraestructura de servicios públicos, hundimiento de veredas, problemas en la apertura y cierre de ventas y puertas, etc.
