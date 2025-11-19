En la mañana de este miércoles 19 de noviembre de 2024, Personal de la Comisaría Vecinal 13 B de la Policía de la Ciudad fue desplazado por un presunto suicidio en Avenida Del Libertador al 6100 (cerca de la intersección con Quesada). Una vez en el lugar, los oficiales se entrevistaron con un compañero de trabajo de la víctima, quien indicó que observó al hombre de 30 años abrir la puerta del balcón y arrojarse al vacío desde el piso 20 de un edificio.

Se hicieron presentes también Bomberos de la Ciudad, personal del SAME y la Unidad Criminalística Móvil (UCM). Una carpa se montó en la Av. Del Libertador para tapar el cuerpo del hombre y el tránsito fue parcialmente cortado. Intervino la Fiscalía Saavedra y Núñez a cargo del Dr. Campagnoli que dispuso que se labren actuaciones por suicidio.

