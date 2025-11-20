El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resolvió encomendar a la empresa Autopistas Urbanas SA, la realización del Proyecto Ejecutivo y Construcción de la obra denominada “Paso Bajo Nivel Álvarez Thomas y vías del FC Mitre Ramal Retiro – Suárez”.

El anteproyecto se emplaza en el barrio de Villa Urquiza, Comuna N°12, y se encuentra proyectado sobre la Av. Álvarez Thomas en la cual, actualmente, existe un cruce vehicular a nivel que constituye un punto de demoras y congestión, además de los problemas de riesgo de accidentes relacionados con los pasos ferroviarios a nivel. De esta manera, el anteproyecto busca contar con dos carriles de circulación en el ingreso y cuatro carriles de egreso, dos hacia la avenida Álvarez Thomas y dos hacia la calle Galván, logrando de esta manera que el mismo tenga un gálibo mínimo de 4,5 metros apto para la circulación de vehículos livianos, líneas de Autotransporte Público de Pasajeros y tránsito pesado.

