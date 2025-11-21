Los trabajos por el reemplazo del Puente Ferroviario Elcano generaron un caos de tránsito. Ayer, viernes 20 de noviembre los automovilistas se encontraron con el tránsito cortado en donde se juntan Av. Crámer con Av. de los Incas y Elcano. Por su parte los colectivos tuvieron que modificar su recorrido circulando por Av. Cabildo hasta Federico Lacroze. Muchos vecinos se quejaron por la falta de previsión. Con más avisos los días anteriores, o tal vez buscando la manera de organizar el tránsito mostrando caminos alternativos, se podría haber disminuido un poco el caos. Según anunciaron, estos trabajos los estarían finalizando el próximo martes 25 de noviembre que probablemente sea otro día caótico para el tránsito.
Mostramos a continuación las publicaciones que hicimos en nuestro Instagram (@mibelgrano) relacionadas con este tema.
