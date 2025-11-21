Los vecinos pueden participar la próxima semana de dos reuniones en la Comuna 13.



El miércoles 26 de noviembre a las 17.45 horas, Clara Muzzio (vicejefa de Gobierno de la Ciudad), se reunirá con vecinos de Belgrano para charlar y escuchar sus inquietudes. Los que quieran participar, pueden anotarse haciendo un cli aquí. Clara Muzzio, Abogada (UBA) y Magister en Administración y Políticas Públicas (Universidad de San Andrés), tras su paso como Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana en la Ciudad de Buenos Aires fue electa como Vicejefa de Gobierno acompañando a Jorge Macri. Además de ser Vicejefa, es presidente de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El jueves 27 de noviembre a las 16.45 horas, Gabino Tapia (ministro de Justicia) va a estar en la Comuna 13 para contar todo lo que están haciendo para que la ciudad sea cada vez más segura. Además escuchará las inquietudes y propuestas de los vecinos. Quienes quieran participar, pueden anotarse haciendo un clic aquí. Gabino Tapia, Abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, fue Secretario Legal y Técnico en el Municipio de Vicente López, Director Secretario del Grupo Bapro, Senador de la Provincia de Buenos Aires y Jefe de Gabinete de Jorge Macri en el Ministerio de Gobierno de la Ciudad.

