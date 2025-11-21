Los vecinos pueden participar la próxima semana de dos reuniones en la Comuna 13.
El miércoles 26 de noviembre a las 17.45 horas, Clara Muzzio (vicejefa de Gobierno de la Ciudad), se reunirá con vecinos de Belgrano para charlar y escuchar sus inquietudes. Los que quieran participar, pueden anotarse haciendo un cli aquí. Clara Muzzio, Abogada (UBA) y Magister en Administración y Políticas Públicas (Universidad de San Andrés), tras su paso como Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana en la Ciudad de Buenos Aires fue electa como Vicejefa de Gobierno acompañando a Jorge Macri. Además de ser Vicejefa, es presidente de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
El jueves 27 de noviembre a las 16.45 horas, Gabino Tapia (ministro de Justicia) va a estar en la Comuna 13 para contar todo lo que están haciendo para que la ciudad sea cada vez más segura. Además escuchará las inquietudes y propuestas de los vecinos. Quienes quieran participar, pueden anotarse haciendo un clic aquí. Gabino Tapia, Abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, fue Secretario Legal y Técnico en el Municipio de Vicente López, Director Secretario del Grupo Bapro, Senador de la Provincia de Buenos Aires y Jefe de Gabinete de Jorge Macri en el Ministerio de Gobierno de la Ciudad.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Reuniones en la Comuna 13”
- Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12. Leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos relacionados con Belgrano, Colegiales, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra. al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.
Comentarios de los lectores
Podés dejar tu comentario en el siguiente formulario: