Este domingo 23 de noviembre de 2015 a las 14 y a las 16:30 horas se proyectará: Medea en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Ficha técnica del film

Director: Pier Paolo Pasolini. Origen: Italia. Año: 1969. Duración: 110 min. Medea es una película de Pasolini basada en la tragedia de Eurípides. Se rodó en Turquía y en Siria, así como en Viterbo, Pisa y Cinecittà. Fue la única incursión en el cine de Maria Callas, quien en 1969 se hallaba retirada del mundo lírico. Pasolini la escogió porque había sido la Medea más célebre en la ópera homónima compuesta por Cherubini. Maria Callas interpreta a la hechicera de la leyenda griega, a quien la separación de su patria, Cólquida, y la traición de su amante, Jasón, a quien había ayudado a robar el Vellocino de oro, llevan por un impactante camino de venganza. Pasolini muestra en el film la trágica confrontación entre dos culturas incompatibles: el arcaico mundo mágico de Medea, que es la humanidad en el sentido pasoliniano, y el mundo racional, moderno, de Jasón.

Ciclo de Cine

Este ciclo de cine denominado “Recordando a Pier Paolo Pasolini”, es organizado junto a la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Por qué? La única certeza que tenemos es que a Pier Paolo Pasolini lo asesinaron, el 2 de noviembre de 1975, en un descampado de Ostia, cerca de Roma. Que él, que había escrito la novela Una vida violenta, que hizo de la palabra y del arte sus únicas armas, fue víctima de un crimen atroz en la última de sus interminables noches. La violencia lo había perseguido durante su vida entera; tal vez su muerte no haya sido más que el resultado de la suma de los golpes recibidos a lo largo de sus cincuenta y tres años.

Nos queda su legado, una obra y un pensamiento que, con honestidad y valentía, desafiaron a los poderes de su tiempo, o de todos los tiempos. Probablemente sea allí donde encontremos una respuesta al enigma de su muerte.

