Para festejar el día de la música en Belgrano y Alrededores, viajamos por el tiempo buscando célebres músicos por los barrios de las Comunas 12 y 13.

Almendra

En los últimos años de la década del ’60 nació el Grupo Almendra. Todos sus integrantes vivían por la zona, el flaco Spinetta en Arribeños entre Congreso y Quesada, Edelmiro Molinari en Arribeños y Pedraza, Rodolfo García en Arribeños y Monroe y Emilio del Guercio en Montañeses y Echeverría. La casa familiar de los Spinetta, era parte de un típico PH barrial con pasillo y varias viviendas, pero ésta era la primera, y daba a la calle. Cuando Luis y sus compañeros tocaban allí, el tifón se escuchaba en toda la cuadra. No había timbre, los vecinos se limitaban a golpear la puerta con los puños, sin resultado: adentro, nadie se enteraba de nada.

Pedro y Pablo

En el año 1972, en Conesa 2563, había una casona alquilada por Miguel Cantilo y Jorge Durietz, más conocidos como Pedro y Pablo, donde armaron una gran sala de ensayo. Allí se gestó el disco titulado “Conesa”, que entre sus temas incluía aquél que decía: “Catalina tenía la rutina, del eterno crepúsculo en la piel…”. Años más tarde, aquella casona la tiraron abajo e hicieron un edificio.

Pedro Aznar

En 1986, Pedro Aznar se mudó a Belgrano. Eligió el barrio, por sus arboledas y sus casas añosas.

Spinetta

En 1989, Spinetta se mudó a Villa Urquiza. Primero vivió en Miller y Manuela Pedraza, y después en Iberá al 5000, donde también funcionó el estudio que bautizó como a uno de sus temas: “La Diosa Salvaje”.

En 2013 se inauguró una escultura para recordar a Luis Alberto Spinetta en la esquina de Triunvirato y Roosevelt (Villa Urquiza). La pieza, de escala real, lo mostraba en un escenario con su guitarra roja y sus lentes tornasol. Años después, dado que los hechos de vandalismo ocurrían con frecuencia, se decidió retirarla para repararla. Le robaron los anteojos, le arrancaron el cuerpo de la base, le rompieron una mano, una pierna, y la guitarra. Las tareas de restauración duraron tres meses y fueron realizadas en los talleres del MOA por herreros, escultores y pintores. Luego la estatua fue trasladada en el año 2020 a la sede comunal 12, ubicada en Holmberg al 2500.

En 2016 se inauguró en Av. Congreso, el paso bajo nivel que se extiende entre las calles Plaza y Estomba, en el límite de Coghlan y Villa Urquiza. Por votación popular, este paso bajo nivel fue bautizado Luis Alberto Spinetta. En sus proximidades se realizaron 40 murales con las tapas de toda su producción discográfica.

Goyeneche

En el año 2004, la avenida Parque que unía General Paz con la avenida Congreso, comenzó a denominarse Goyeneche, para homenajear al cantante que vivió en Melián al 3100. El acto de bautismo se realizó en la esquina de Goyeneche y Avenida Ricardo Balbín. Allí se descubrió la chapa que indica el nombre de la avenida.

Gustavo Cerati

En 2002, Gustavo Cerati se mudó al barrio de Coghlan. Alquiló una casa en Av. Congreso al 3700.

El 04 de septiembre de 2014 falleció Gustavo Cerati. Estaba internado en una clínica del barrio de Núñez, ubicada en Vuelta de Obligado al 3100 desde el 24 de octubre del 2010. Era común ver desfilar a sus fans dejando palabras de aliento en una pared ubicada frente a la clínica, con la ilusión que despertara del sueño.

Soda Stereo

El 22 de junio de 2018 se descubrió una placa en la casa donde nació la banda integrada por Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio en el año 1982. La “Esquina Soda Stereo” se encuentra en Victorino de la Plaza y Barilari a pasos del estadio monumental, donde hicieron el “último concierto” su despedida en 1997, y a donde volvieron en un reencuentro que fue denominado “Me verás volver” en 2007.

Fue bautizada así por un proyecto aprobado en la Legislatura. En la inauguración, Charly Alberti, baterista de Soda Stereo, dijo: “Una historia emocionante, llena de energía y de momentos. Son cosas hermosas que nos pasan, esto es el cariño de la gente, el respeto, el valor que le dan a nuestra historia y uno siente no merecer tanto”. Zeta Bosio, bajista de la banda, agregó: “Éramos un grupo que se fue armando como una familia y creo que eso fue parte de nuestro secreto, esa unidad y esa cosa familiar que aprendimos en nuestras casas”.

El día de la música en Belgrano y Alrededores

El 22 de noviembre se celebra el día de la Música. En esta fecha pero del año 1594, nació Santa Cecilia quién fuera nombrada patrona de la música por el Papa Gregorio XIII, por haber demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos.

