Hoy es el aniversario 170 del barrio de Belgrano. Todos tenemos un pasado y el barrio también lo tiene. Algunos vecinos se quejan de su actualidad y añoran al Belgrano de antaño. Las casas demolidas y reemplazadas por grandes edificios, fueron modificando el paisaje y aumentando sus habitantes. Hay que aceptar el paso del tiempo y los cambios de épocas, pero no está mal preservar algo de la identidad del barrio.

Sin embargo, sus calles conservan lo vivido. Los árboles de las Barrancas son testigos de muchas historias de amor. Los juegos de las plazas, son protagonistas de la felicidad de muchas infancias. En las puertas de las escuelas se respiran jóvenes travesuras.

También hay recuerdos grises. Muertes en Cabildo y en los cruces de trenes. Choques, robos y gente durmiendo en sus calles atravesando la dura realidad de no tener un hogar.

Pero siempre hay una esperanza de que el futuro sea mejor. Un barrio perfecto no existe, pero tal vez, haciendo las cosas bien, se pueden tener: calles limpias, un tránsito ordenado, iluminación y seguridad, trabajo y vivienda para todos, paz, felicidad y armonía.

Soñar no cuesta nada y tal vez entre todos, podremos transformar la realidad. Barrio de Belgrano, aunque no puedo abrazarte, te siento en mi piel: ¡Feliz aniversario!

