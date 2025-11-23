El Caserón de los Amigos, Gastronomía Bodegonera en Villa Urquiza, está ubicado en Bucarelli 2887. Es una casona reformada que mantiene su estética antigua. Allí, hace 7 meses, comenzaron el arduo trabajo de ofrecer una gastronomía bodegonera de la mano de los chefs Lucas Estigarribia y Cynthia Valdez. Con mucha pasión y profesionalismo elaboran cada plato para que los comensales disfruten de su exquisitez culinario. En el salón, totalmente climatizado, familiares y amigos pueden compartir un lindo momento en una cálida mesa bodegonera. La encargada de salón es Mary Valdez, que está siempre atenta para dar la mejor atención.
El Caserón de los Amigos cuenta con sugerencias culinarias y platos para compartir entre 2, 4 y 6 personas. Es un lugar donde la calidad y el precio lo valen. También cuenta con delivery nocturno. Está abierto de lunes a domingo de 11:30 a 15:30 horas para el almuerzo, y de 19:30 a 23:00 horas para la cena.
Trabajamos con Reservas. Teléfono: 4-748-8045 / WhatsApp: 11-3071-1855 / Instagram: @caserondelosamigos
