El domingo 23 de noviembre de 2025 se produjo un incendio en la Avenida Cabildo. Se había encendido fuego en la vereda, sobre unos residuos, afectando la fachada de un comercio. El proceso fue extinguido por personal policial mediante el empleo de baldes con agua. Los Bomberos de la Ciudad llegaron al lugar y realizaron una inspección de lo afectado. Vecinos que pasaban por el lugar, nos enviaron la foto y el video que acompañan esta nota.
