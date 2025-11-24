El periodista Nicolás Arano se acercó a un lugar histórico y emblemático, un museo con un patrimonio extraordinario, para entrevistar a su director, Diego Barros.

¿Cómo fueron las primeras sensaciones que tuviste al tomar este nuevo cargo?

Hace más o menos un año y medio que asumí la dirección del Museo Histórico Sarmiento. No tengo antecedentes en la dirección de museos, pero sí en la gestión cultural, y la verdad que es un desafío maravilloso porque yo soy de familia de Belgrano, y entonces volver de alguna manera a un espacio geográfico e histórico que conocí siempre, y que tiene que ver con mi origen, es muy interesante. Desde el punto de vista profesional se trata de un museo con un patrimonio extraordinario, que además ocupa un lugar central en la identidad no solamente de Belgrano, sino también de la ciudad y del país.

¿Cuál es la relación del museo con el barrio?

Mucho antes de ser museo, este edificio era la municipalidad del pueblo de Belgrano, cuando Belgrano era un pueblo de la Provincia de Buenos Aires, no formaba parte todavía del ejido urbano de la ciudad de Buenos Aires. Y eso hace también que este sea un lugar muy emblemático en la historia nacional porque nuestro salón principal, que nosotros llamamos el salón del 80, fue el lugar donde se sancionó la ley de federalización de Buenos Aires, que fue justamente la que convirtió a la ciudad en capital de la República. Así que para nosotros este ámbito que fundamentalmente tiene el patrimonio más importante de Sarmiento, también fue escenario de una serie de acontecimientos de la historia nacional. Eso instala a Belgrano, en una historia propia, pero también en un estilo en relación con el país y con un proceso de organización nacional.

Esto era antiguamente el edificio del pueblo, justamente por eso tenemos la plaza, la iglesia y la escuela. Comparte los elementos del trazado de cualquiera de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Esto lo explico en algunas visitas para que se comprenda esa evolución que es muy importante. Belgrano, va a cumplir 170 años y tiene toda esta fuerza identitaria propia del ámbito local, pero también su inscripción en la historia nacional.

¿Cuál es la respuesta que tiene la gente que viene a las visitas?

Con la identidad que todavía se conserva entre la gente grande, hay una especie de espíritu belgranense que todavía existe. Nosotros estamos en un proceso interesante de recuperación de un público que tiene al museo y a esta esquina como un lugar emblemático. La idea es que se sientan convocados por distintos tipo de actividades y que sientan que el museo comienza a ser un organismo vivo en el barrio, eso genera mucha expectativa. El gran desafío es ver cómo ampliamos eso, a partir de la renovación del museo y de las estrategias para mostrar nuestro patrimonio, que es muy importante. Pero sobre todo diseñando un museo moderno en términos de un museo que articule con la comunidad local.

¿Cuáles son las actividades?

Lo más importante tiene que ver con las estrategias para mostrar el patrimonio. Nosotros tenemos un patrimonio muy importante que fue legado por el nieto de Sarmiento, que fue el fundador del museo. El museo se abre en 1938 a instancias de Augusto Belín Sarmiento, que era uno de los nietos de Sarmiento, quien ordenó y sistematizó todo el patrimonio que tenía Sarmiento al morir en 1888. Y a partir de ese momento pujó mucho para armar un museo. Y entonces nuestro principal objetivo tiene que ver con difundir el patrimonio.

Estamos haciendo una renovación paulatina de lo que llamamos el guión museológico. De hecho, en unas semanas estamos inaugurando una nueva sala que va a estar totalmente dedicada a la dimensión de Sarmiento, el escritor. Y vamos a mostrar mucha documentación importante, original de Sarmiento, manuscritos, primeras ediciones. Pero volviendo a la cuestión de la relación con la comunidad, los museos hoy también son verdaderas usinas de propuestas culturales. Por ejemplo, todos los domingos ofrecemos un ciclo de cine temático.

Los sábados tenemos una propuesta musical de diferente tipo en el salón principal del museo y cuando empieza este tiempo primaveral y de verano lo hacemos en el jardín. Después, tenemos las cuestiones que tienen que ver con nuestra propia identidad como museo histórico dedicado al siglo 19 y en particular a la figura de Sarmiento. Hicimos un ciclo de homenaje a los 100 años del nacimiento del historiador Félix Luna, con conferencias y debates.

El Museo Histórico Sarmiento que está ubicado en Cuba 2079, está abierto de martes a domingos de 11 a 19 horas. La entrevista completa la pueden ver en el siguiente video:

