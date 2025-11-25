El pasado miércoles 22 de octubre de 2025, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad conmemoró los 120 años de la Estación Belgrano de Bomberos “Ariel Gastón Vázquez”. Es una de las unidades más emblemáticas del Cuerpo. Con una ceremonia especial que tuvo lugar en su histórica sede de Vuelta de Obligado 2254, donde desde 1905 presta servicio ininterrumpido a la comunidad.

El acto contó con la presencia del jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, ingeniero Juan Carlos Moriconi. También estuvieron: el director general de Defensa Civil, Alberto Carita; el jefe de Protección Urbana, comandante general Juan Cruz Giordano; el jefe de la Estación Belgrano, Pablo Ezequiel Giardina, y de Pedro Cinieri, capellán de la Policía de la Ciudad, quien encabezó una acción de gracias en homenaje a los bomberos que formaron y forman parte de la fuerza.

En la actualidad, la Estación lleva el nombre de “Ariel Gastón Vázquez”, en homenaje al bombero fallecido en cumplimiento del deber durante la tragedia ocurrida en junio de 2020 en una perfumería del barrio de Villa Crespo, donde también falleció su compañero Maximiliano Firma Paz.

Un poco de historia

La historia del cuartel se remonta a los inicios del siglo XX, cuando el crecimiento de la Ciudad de Buenos Aires y la anexión de los partidos de San José de Flores y Belgrano, dispuesta por la Ley 2089 en 1887, impulsaron la creación de nuevos destacamentos para ampliar la cobertura de emergencias. Bajo la conducción del Coronel José María Calaza, y con el impulso del doctor Beazley, en 1901 se proyectó la construcción de cuarteles seccionales. Así nació la Estación Belgrano, inaugurada en octubre de 1905.

Desde entonces, la dependencia fue protagonista de innumerables intervenciones que marcaron la historia del barrio y de la ciudad. Los incendios en la fábrica de cigarros Avanti, la licorería Pedefloux y la pinturería La Unión, entre muchos otros. En 1923, el cuartel extendió su cobertura hacia el norte con un pelotón dependiente en Villa Urquiza, que más tarde, en 1960, se convertiría en un destacamento propio.

Con la creación del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Estación Belgrano se integró a una estructura moderna y especializada, fortaleciendo su misión de proteger la vida y los bienes de los vecinos con profesionalismo y vocación de servicio. A 120 años de su fundación, la Estación Belgrano continúa siendo un símbolo de historia, entrega y compromiso con la comunidad.

