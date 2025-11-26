Este miércoles 26 de noviembre de 2025, por la tarde, hubo fuego en Ciudad Universitaria. Se incendió un colectivo de la línea 160 que circulaba con pasajeros por la Av. Cantilo. Los pasajeros descendieron del vehículo en orden y sin pánico. No se registraron heridos. Rápidamente, los Bomberos de la Ciudad se desplazaron hasta el lugar. Atacaron el fuego que se desarrolló de manera generalizada, con una línea de 38 mm, pudiendo controlarlo. La unidad quedó toda quemada. A lo lejos, desde el barrio de Belgrano, se podía observar una inmensa columna de humo que alarmó a los vecinos.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Fuego en Ciudad Universitaria”