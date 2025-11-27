La Profesora Silvia Vardé, Pte. de la Junta de Estudios Históricos de Belgrano, nos cuenta sobre el pasado y presente del Bajo Belgrano.

El 23 de noviembre de 1855 se funda el pueblo de Belgrano y el decreto de fundación disponía que a este le perteneciera también el bañado ubicado a su frente hasta llegar al Rio de la Plata. Un mes después se daba permiso para que la zona fuera dividida en manzanas y se destinaran lotes a personas de menores recursos. Las normas fijadas para la construcción de viviendas eran menos estrictas que las determinadas para el pueblo propiamente dicho ya que no se exigía que las mismas sean de material.

Los límites de la zona eran: Río de la Plata, la calle Blanco Encalada, las vías del Ferrocarril Mitre y la calle La Pampa. Esta zona denominada “Pueblo Bajo” o “Bajo Belgrano” fue la que más debió luchar por su subsistencia pues la vecindad con el rio atraso por muchos años su desarrollo. La población de esta zona estaba compuesta por pescadores y jornaleros. En su mayoría, argentinos cuyas mujeres realizaban en el pueblo alto tareas de costura y lavado.

La transformación de la zona

La instalación de pequeñas industrias y la apertura del Hipódromo Nacional (1876), trajo como consecuencia el aumento de la población. Los primeros cambios se dan con la provisión de agua potable, la extensión de la red de gas y la habilitación de escuelas.

En 1914 se inaugura la parroquia Nuestra Señora de la Merced en la calle Echeverría esquina Migueletes y el primer párroco fue Román Heitman quien con la madre María Josefa Coccia fueron creando instituciones de ayuda social y cultural. El Colegio Manuel D’Alzon, el Instituto San Román de enseñanza media para varones en 1955 y el Instituto Santa Ana en 1960 para mujeres, los cuales fueron por mucho tiempo los dos establecimientos católicos de nivel secundario existentes en la zona.

Entre otras instituciones sociales y educativas, cabe mencionar la Ciudad Infantil y Ciudad Estudiantil creadas por la Fundación Eva Perón cuyas instalaciones ya disueltas fueron unificadas después de 1955 y transformadas en el Instituto Nacional de Rehabilitación destinado a atender trastornos del aparato locomotor. Esta institución realizó una gran obra socorriendo a niños, adolescentes y adultos durante la epidemia de poliomielitis que asoló al país en 1956. También hubo en la zona por mucho tiempo una villa de emergencia que abarcaba las calles La Pampa, Cazadores, Húsares y Sucre que fue erradicada en la década del 70’.

Hoy todo cambió ya que se han multiplicado en los últimos años edificios de torres y viviendas individuales de primer nivel. Todo esto ha contribuido a crear una nueva imagen de la zona.

Hoy el pasado es solo un recuerdo y el presente y el futuro se presentan como una realidad que han transformado a la zona como una de las más bonitas de la ciudad de Buenos Aires por su desarrollo, crecimiento y evolución.

