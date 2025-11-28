El próximo lunes 01 de diciembre de 2025, por la tarde, Jorge Macri visitará Núñez. En la sede Comunal 13, el Jefe de Gobierno Porteño se reunirá con vecinos para conocer los temas que les preocupan. Además, escuchará las ideas y sugerencias que le acerquen, para seguir mejorando el barrio. Los que quieran participar pueden anotarse, haciendo un clic aquí.

Sobre Jorge Macri

Realizó estudios en Arquitectura y Urbanismo, Administración y Finanzas (Fundación Bank Boston) y Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas (IAE). Desde joven, combinó su formación académica con responsabilidades en la gestión de empresas del ámbito familiar.

Su compromiso con lo público comenzó en 2002, cuando se incorporó a los equipos técnicos del área de salud de Compromiso para el Cambio, partido fundado por Mauricio Macri. Fue elegido Diputado de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2005. En 2011 fue electo Intendente de Vicente López, cargo para el que fue reelegido en dos oportunidades consecutivas.



En 2021, asumió como Ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde profundizó su vínculo con la administración porteña y coordinó políticas clave de articulación metropolitana. El 7 de diciembre de 2023, asumió como Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la convicción de liderar una gestión centrada en la cercanía con los vecinos, la seguridad, la innovación urbana y el desarrollo sostenible de la Ciudad.

