Nov 29, 2025 #Iglesias, #La noche de los Templos, #Parroquias, #Templos
Este sábado 29 de noviembre de 2025, de 20 a 00 horas, los Templos de Belgrano y alrededores ofrecerán una propuesta única. En la novena edición de La Noche de los Templos, un evento que ya forma parte del calendario cultural porteño, los vecinos van a poder participar de actividades religiosas, culturales, artísticas y gastronómicas.

Desde fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, numerosos templos fueron levantados por comunidades migrantes que no solo trajeron sus platos típicos, bailes y otras manifestaciones artísticas y culturales sino también sus expresiones de fe. En este contexto, contribuyeron de forma decisiva en la edificación de iconos arquitectónicos distintivos de la ciudad. 

La Dirección General de Colectividades y Migrantes del Gobierno porteño recuerda que alrededor de un 50% de los templos fueron fundados por las colectividades que llegaron a la Argentina en búsqueda de nuevas oportunidades, por lo que la intención es que los vecinos puedan recorrer estos edificios entendiendo que también son parte del aporte de las migraciones a lo largo de la historia.

En la Noche de los Templos, habrá música en vivo, meditaciones, visitas guiadas, exposiciones de arte, iconografía, indumentaria típica, obras teatrales y documentales

En la zona, participarán los siguientes templos:

