Este sábado 29 de noviembre de 2025, de 20 a 00 horas, los Templos de Belgrano y alrededores ofrecerán una propuesta única. En la novena edición de La Noche de los Templos, un evento que ya forma parte del calendario cultural porteño, los vecinos van a poder participar de actividades religiosas, culturales, artísticas y gastronómicas.
Desde fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, numerosos templos fueron levantados por comunidades migrantes que no solo trajeron sus platos típicos, bailes y otras manifestaciones artísticas y culturales sino también sus expresiones de fe. En este contexto, contribuyeron de forma decisiva en la edificación de iconos arquitectónicos distintivos de la ciudad.
La Dirección General de Colectividades y Migrantes del Gobierno porteño recuerda que alrededor de un 50% de los templos fueron fundados por las colectividades que llegaron a la Argentina en búsqueda de nuevas oportunidades, por lo que la intención es que los vecinos puedan recorrer estos edificios entendiendo que también son parte del aporte de las migraciones a lo largo de la historia.
En la Noche de los Templos, habrá música en vivo, meditaciones, visitas guiadas, exposiciones de arte, iconografía, indumentaria típica, obras teatrales y documentales
En la zona, participarán los siguientes templos:
- Iglesia Presbiteriana Sin Heng – Nuevo Avivamiento: Ver actividades.
- Templo Budista Tzong Kuan: Ver actividades.
- Iglesia Presbiteriana San Andrés de Belgrano: Ver actividades.
- Iglesia Anglicana San Salvador: Ver actividades.
- Templo Budista Fo Guang Shan Argentina: Ver actividades.
- Capilla Belgrano – IJSUD: Ver actividades.
- Iglesia Luterana San Pablo: Ver actividades.
- Comunidad Benei Tikva: Ver actividades.
- Iglesia Luterana La Cruz de Cristo: Ver actividades.
- Monasterio Bodhiyana: Ver actividades.
- Parroquia Santa María de los Angeles: Ver actividades.
- Parroquia San Roque: Ver actividades.
- Iglesia Adventista del Séptimo Día – Sede Villa Urquiza: Ver actividades.
- Institución Religiosa Perfecta Libertad – Sede Belgrano: Ver actividades.
- Soka Gakkai Internacional Argentina: Ver actividades.
- Parroquia Inmaculada Concepción (Belgrano): Ver actividades.
- Iglesia DAR: Ver actividades.
