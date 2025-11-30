Mi Belgrano

El Decamerón en el Museo Sarmiento

Nov 30, 2025 #Ciclo de Cine, #Cine, #Cine en el Museo Sarmiento, #Museo
Este domingo 30 de noviembre de 2015 a las 14 y a las 16:30 horas se proyectará: El Decamerón en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Ficha técnica: Dir: Pier Paolo Pasolini / Origen: Italia / Año: 1971 / Duración: 112 min.  Sinopsis: En El Decamerón Pasolini recrea una serie de divertidos e irreverentes cuentos tomados de la obra homónima de Giovanni Boccaccio. Polémica y controvertida debido a su contenido sexual, aborda un inmortal compendio de relatos sobre amor, placer y lujuria. Divertida y mordaz, consigue impregnar una imborrable huella en la experiencia visual del espectador. Primera entrega de la llamada «Trilogía de la vida» que el cineasta italiano completó con Los cuentos de Canterbury y Las mil y una noches.

Ciclo de Cine

Este ciclo de cine denominado “Recordando a Pier Paolo Pasolini”, es organizado junto a la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Por qué? La única certeza que tenemos es que a Pier Paolo Pasolini lo asesinaron, el 2 de noviembre de 1975, en un descampado de Ostia, cerca de Roma. Que él, que había escrito la novela Una vida violenta, que hizo de la palabra y del arte sus únicas armas, fue víctima de un crimen atroz en la última de sus interminables noches. La violencia lo había perseguido durante su vida entera; tal vez su muerte no haya sido más que el resultado de la suma de los golpes recibidos a lo largo de sus cincuenta y tres años.

Nos queda su legado, una obra y un pensamiento que, con honestidad y valentía, desafiaron a los poderes de su tiempo, o de todos los tiempos. Probablemente sea allí donde encontremos una respuesta al enigma de su muerte.

