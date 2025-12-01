En el mes de noviembre, se inauguró el Paso Bajo Nivel peatonal en Villa Pueyrredón. Está ubicado en la Avenida del Fomentista, en su intersección con las vías del ferrocarril Mitre – J.L Suárez. El paso peatonal que tiene 5 metros de ancho y 2,47 metros de altura, se hizo en respuesta a una problemática histórica del barrio. Incorporando un nuevo cruce peatonal, se pudo eliminar la vereda del túnel vehicular y así se sumó un carril, permitiendo que el doble sentido de la Av. del Fomentista continúe de manera fluida por debajo de las vías del tren.
Con esta intervención, mejoró significativamente la conectividad vial en la zona. Se ordenaron los cruces y así hay mayor seguridad y fluidez para conductores, peatones y ciclistas. A su vez, se optimiza la operación del ferrocarril al reducir los riesgos de siniestros con vehículos o peatones. Además, la obra incorpora nuevos espacios verdes que enriquecen el entorno.
