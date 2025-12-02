Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Diario Mi Belgrano de Diciembre de 2025

  • Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón) y de la Comuna 14 (Zona de Las Cañitas y alrededores). El diario Mi Belgrano de Diciembre de 2025, lo podés leer en forma gratuita desde: https://www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano234.pdf
  • Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Edición de Noviembre: https://www.mibelgrano.com.ar/mbmc11.pdf
  • Publicar en Mi Belgrano: Podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte para que sigamos creciendo mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Mi Belgrano por WhatsApp: Para recibirlo todos los meses, envianos un mensaje por WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Suscribite a nuestro Grupo desde la siguiente dirección: https://groups.google.com/g/mi-belgrano

