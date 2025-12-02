El lunes 01 de diciembre de 2025 se produjo un incendio en Delgado al 800, entre Palpa y Céspedes, en el barrio de Colegiales. El fuego se desarrolló en un dormitorio de un departamento del piso 17 y afectó al ambiente contiguo. El resto del departamento quedó ennegrecido y hubo caída de mampostería. Los Bomberos de la Ciudad, atacaron y dominaron el incendio mediante el empleo de una línea de 38 mm.
El operador del grupo especial de rescate se encontraba en los planos superiores a resguardo con seis mayores de edad y un menor. Por suerte, no hubo que lamentar víctimas. En el lugar, se le realizó un control clínico a 5 hombres y 6 mujeres, todos mayores de edad. Por último, la guardia realizó una inspección de la totalidad de los planos, comprobando que el humo ya se había disipado.
