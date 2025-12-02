Brian Ramírez es Plomero y Gasista.

Ofrece los siguientes servicios:

Instalación de agua fría y caliente.

Subida y bajada de tanque.

Colocación de tanque.

Desagües de agua negra y gris.

Pluviales.

Colocación de bomba centrígufa, periférica y presurizadora.

Instalación sanitaria.

Reparaciones.

Contactalo al 11-6766-5289.

