Carta Natal con elementos de Yoga nidra.

Conocer las energías propias, del nacimiento y proponer afirmaciones con la práctica de relajación profunda / meditación.

M. Mariela Krivoruchco – Astróloga /Instr de Yoga /Poeta.

La pueden contactar sólo por WhatsApp al: 11 4945 7917. (Zona Belgrano).

