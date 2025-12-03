Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Astrología Clasificados Yoga

Carta Natal

Dic 3, 2025 #Astróloga, #Carta Natal, #Yoga
Carta Natal

Carta Natal con elementos de Yoga nidra.

Conocer las energías propias, del nacimiento y proponer afirmaciones con la práctica de relajación profunda / meditación.

M. Mariela Krivoruchco – Astróloga /Instr de Yoga /Poeta.

La pueden contactar sólo por WhatsApp al: 11 4945 7917. (Zona Belgrano).

