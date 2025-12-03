Hay un Boulevard en Olleros y Luis María Campos, que pertenece al barrio de Palermo, aunque muchos creen que todavía es Belgrano (Zavala es el límite entre los dos barrios). Días atrás, el Gobierno de la Ciudad informó que se renovó el Boulevard Olleros. Han finalizado los trabajos para su puesta en valor. Esta intervención se hizo para mejorar la experiencia de uso, el confort y la calidad del espacio público. Las mejoras incluyeron el acondicionamiento del patio de juegos, la instalación de nuevo equipamiento lúdico y la mejora del mobiliario urbano existente.

Se mantuvo el trazado original del Boulevard, conservando tanto el solado como la delimitación de canteros y muretes perimetrales. Se incorporaron nuevos bancos con respaldo, diseñados para brindar mayor confort, además de nuevos cestos de residuos y la reconstrucción de los monolitos con reposición de placas. El patio de juegos se renovó con elementos recreativos, un mangrullo para primera infancia, pórtico mixto, resorte, panel memoria, pizarrones y comunicadores. Todo el sector permanece delimitado por reja tipo techno, respetando la pisada existente. Además, se reacondicionaron los bancos del área para generar espacios de permanencia para las familias y acompañantes. También se realizaron mejoras paisajísticas, incorporando nuevas especies vegetales en los canteros.

