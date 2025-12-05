La Filial Saavedra de la Cruz Roja en la Noche de los Museos

El pasado 8 de noviembre, la Filial Saavedra de la Cruz Roja Argentina se sumó por primera vez a la Noche de los Museos. Abrió sus puertas a la comunidad hasta las 2 de la madrugada. ¡Fue una fiesta!

Quienes se acercaron a la esquina de Quesada y Amenábar pudieron vivenciar en la Planta Baja la historia de la filial desde su creación en 1921 a través de imágenes, libros y elementos de la época, saber más sobre quienes fueron sus primeras autoridades y primeras enfermeras egresadas.

En los 3 pisos superiores también accedían a las aulas donde se representaron las diferentes líneas de acción y programas que desarrolla el voluntariado hoy día. Los visitantes pudieron interactuar con los materiales de los gabinetes de radiología, Enfermería e Instrumentación Quirúrgica con actividades interactivas, además de realizarse controles de tensión arterial y capacitaciones en Primeros Auxilios.

La Filial Saavedra de la Cruz Roja fue fundada el 17 de marzo de 1921 por un comité de 29 damas presidido por la Sra. Guillermina de Olivera César de Wilde. En el año 1920 se fundó la primer Escuela de Enfermería y de Especialidades Paramédicas de la Cruz Roja, ofreciendo en la actualidad una importante variedad de Cursos y Carreras con títulos oficiales con orientación en salud.

Para más información sobre los cursos en la Filial Saavedra de la Cruz Roja, pueden comunicarse por WhatsApp al: 11-2503 2111 o por Email: saavedra@cruzroja.org.ar o visitar la Página Web: www.cruzroja.org.ar/saavedra

Recomendaciones para los lectores de la nota: “La Filial Saavedra de la Cruz Roja”