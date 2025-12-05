En Service Edumar ofrecen los siguientes servicios:

Reparación de heladeras familiares y comerciales.

Servicio técnico de lavarropas.

Limpieza, mantenimiento y reparación de aires acondicionados.

Para más información, pueden realizar su consulta por WhatsApp al: 11-6934-5736.

