El ciclo de cine de diciembre, propone una Maratón de suspenso. El domingo 07 de diciembre de 2015 a las 14 y a las 16:30 horas se proyectará: Misery en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.
Misery es una película estadounidense de 1990 que fue dirigida por Rob Reiner. Sinopsis: El escritor Paul Sheldon (James Caan) lleva años malgastando su talento con unas románticas historias, de gran éxito comercial, cuya protagonista es una mujer llamada Misery. Decidido a acabar con esta situación, mata al personaje y se refugia en Colorado para escribir una novela “seria”. Terminado su trabajo, emprende el regreso, pero en una carretera de montaña, pierde el control de su coche y sufre un grave accidente. Annie Wilkes (Kathy Bates), gran admiradora suya, lo rescata, se lo lleva a su casa y lo cuida con esmero. Pero obsesionada con el personaje de Misery, retiene a Sheldon para obligarlo a escribir una nueva historia en la que resucite al personaje.
