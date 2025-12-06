Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Archivo Cine gratis Museos

Misery en el Museo Sarmiento

Dic 6, 2025 #Ciclo de Cine, #Ciclo de Cine en el Museo Sarmiento, #Cine, #Entrada Gratuita, #Gratis, #Museo, #Museo Sarmiento
Misery en el Museo Sarmiento

El ciclo de cine de diciembre, propone una Maratón de suspenso. El domingo 07 de diciembre de 2015 a las 14 y a las 16:30 horas se proyectará: Misery en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Misery es una película estadounidense de 1990 que fue dirigida por Rob Reiner. Sinopsis: El escritor Paul Sheldon (James Caan) lleva años malgastando su talento con unas románticas historias, de gran éxito comercial, cuya protagonista es una mujer llamada Misery. Decidido a acabar con esta situación, mata al personaje y se refugia en Colorado para escribir una novela “seria”. Terminado su trabajo, emprende el regreso, pero en una carretera de montaña, pierde el control de su coche y sufre un grave accidente. Annie Wilkes (Kathy Bates), gran admiradora suya, lo rescata, se lo lleva a su casa y lo cuida con esmero. Pero obsesionada con el personaje de Misery, retiene a Sheldon para obligarlo a escribir una nueva historia en la que resucite al personaje.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Misery en el Museo Sarmiento”

  • Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12. Leer el diario Mi Belgrano.
  • Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
  • Publicar en Mi Belgrano: Podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
  • Canal de Mi Belgrano:  Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
  • Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos relacionados con Belgrano, Colegiales, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra. al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
  • Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
  • Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.

Entrada relacionada

La Filial Saavedra de la Cruz Roja en la Noche de los Museos

Reunión de vecinos en Villa Urquiza

Se renovó el Boulevard Olleros

Te has perdido

Archivo Cine gratis Museos

Misery en el Museo Sarmiento

6 diciembre, 2025 admin
Alimentación Alimentos Bajo Belgrano Clasificados Comercios Comercios en Belgrano Delivery Fiambrería Fiambrerías Promociones

La Fiambrería del Bajo Belgrano

6 diciembre, 2025 admin
Archivo Cursos Educación Museos Salud

La Filial Saavedra de la Cruz Roja en la Noche de los Museos

5 diciembre, 2025 admin
Aire Acondicionado Clasificados Heladera Reparaciones Service Servicio Técnico Servicios

Service Edumar

5 diciembre, 2025 admin