Buenos Aires Market en Villa Urquiza

Dic 7, 2025 #Buenos Aires Market, #Plaza Echeverría, #Villa Urquiza
Buenos Aires Market en Villa Urquiza

Este domingo 07 de diciembre, de 17 a 00 horas, se realizará la segunda jornada de Buenos Aires Market en Villa Urquiza (la primera se hizo ayer). La cita es en la Plaza Esteban Echeverría (Pedro Rivera y Av. Triunvirato). Habrá más de 45 puestos para merendar, cenar y hacer compras.

En el PATIO DE COMIDAS: No es Soberbia (pastrón ahumado), Dulces del Cuore (cannolis y focaccias), Farinarte (pizzas). Gazpacho (paella y rabas), Lemon Juzz (jugos naturales), Good Papas (conos de papas). L´amuse Bouche (crepes), La Barceloneta (hamburguesas), Master Arepa (arepas). Shami (shawarma), Souvlaki (cocina griega), Yogurmanía (yogurt helado). Taco´s Hells (tacos), Teque Listos (tequeños), Chegusán (carnes).

En el MERCADO: Cabaña Los Hermanos (quesos y embutidos), El Brocal (mermeladas), Finca Cave Canem (aceites de oliva y conservas). Flor Mia (aceite de oliva), Isla Negra (chocolates artesanales), La Teodora (tortas de frutos secos). Fermier (quesos), La Barraca (quesos y embutidos), Malvón (panificados). Mezcla (barras de cereales, granolas), Natalia Giorello (pastelería), Bilbao (yerba mate). La Reina (nuez pecán), Racine (sales y especias), Seis Marías (aceite de oliva), Yemas del Uruguay (dulces regionales).

