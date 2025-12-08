Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Clasificados Turismo

A orillas del mar

Dic 8, 2025 #Clasificados, #Turismo, #Villa Gesell
A orillas del mar

Torres del Sol es un apart hotel emplazado a orillas del mar.

Está ubicado en Playa entre paseos 131 y 132 en Villa Gesell.

Tiene departamentos de 1, 2, 3 y 4 ambientes.

Ofrece los siguientes servicios: Aire acondicionado – Confitería – Desayuno Americano – Ducha escocesa – Garaje cubierto y cerrado – Gimnasio – Hidromasaje – Microondas – Piscina exterior con agua climatizada – Piscina cubierta climatizada – Placita para niños – Quinchos parrilla – Salón de Juegos – Sauna – Seguridad las 24 hs – Solárium – Sommier – TV por Cable – Wi-Fi.

Para más información se pueden contactar por WhatsApp al: 54 9 2254620307.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “A orillas del mar”

  • Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y también de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón): Leer el diario Mi Belgrano.
  • Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
  • Publicar en Mi Belgrano: También podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte para que sigamos creciendo mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Además se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
  • Canal de Mi Belgrano:  Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
  • Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos y además tus propuestas relacionados con los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y de la Comuna 12 (Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra) al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
  • Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
  • Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.

Entrada relacionada

La esquina más dulce de Belgrano

Yoga y Gimnasia

La Fiambrería del Bajo Belgrano

Te has perdido

Clasificados Turismo

A orillas del mar

8 diciembre, 2025 admin
Archivo Coghlan Salud

Cirugía con realidad aumentada en el Pirovano

8 diciembre, 2025 admin
Alimentos Belgrano café Cafeterías Clasificados Comercios Comercios de Belgrano Comercios en Belgrano Heladerías Pastelerías

La esquina más dulce de Belgrano

7 diciembre, 2025 admin
Actividades Archivo Comuna 12 Mercados Plazas Villa Urquiza

Buenos Aires Market en Villa Urquiza

7 diciembre, 2025 admin