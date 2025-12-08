Se realizó una Cirugía con realidad aumentada en el Pirovano. Esta primera intervención, fue una cirugía de resección de sarcoma sinovial para extirpar un tumor maligno alojado en la mandíbula del paciente. Fue posible gracias a la superposición de un holograma reconstruido a partir de tomografías y resonancias magnéticas. El equipo de cirujanos pudo visualizar la anatomía del paciente en tiempo real. La flamante tecnología que se usa en el Hospital Pirovano permite localizar huesos, venas, arterias, nervios, órganos y tumores con precisión milimétrica, antes de realizar una incisión profunda.

La primera operación con realidad aumentada

En noviembre de 2025, Gabriel Damiano (jefe de Cirugía de Cabeza y Cuello del Pirovano) y su equipo, realizaron la primera operación con realidad aumentada de todo el sistema de salud público de la ciudad de Buenos Aires. En menos de un mes, ya llevan hechas tres cirugías con este procedimiento.

El trabajo fue llevado a cabo por el equipo del cirujano Damiano junto al médico especialista en cirugía asistida por computadora Lucas Ritacco. Ellos lograron un resultado innovador que posiciona a Buenos Aires como referente en la aplicación de herramientas tecnológicas que aumentan las posibilidades de éxito de las cirugías y acortan los tiempos postoperatorios.

Esta herramienta brinda información valiosa para la toma de decisiones antes y durante la intervención. El procedimiento se valida mediante un navegador quirúrgico, lo que garantiza la exactitud de los pasos y la seguridad del paciente. La operación con realidad aumentada brinda información valiosa para la toma de decisiones antes y durante la intervención

Sobre el Hospital Pirovano

Fue inaugurado el 24 de julio de 1896. El Pirovano es uno de los hospitales públicos más grandes y completos de la ciudad de Buenos Aires. Está ubicado en Monroe 3555 y tiene un área de cobertura de 2756 manzanas de la ciudad, comprendiendo a los barrios de Coghlan, Saavedra, Belgrano, Núñez, Palermo, parte de Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Colegiales. Cubre un área programática de 30 km2 en la que viven más de 500.000 personas. Se atienden de las más variadas especialidades y todas en la más alta complejidad, con personal médico de élite. En el Hospital Pirovano se realizan por año más de 100.000 intervenciones y más de 2.500 cirugías.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Cirugía con realidad aumentada en el Pirovano”