El hijo de Chimi Meza, la flamante esposa de Coco Sily, fue atropellado en el Barrio Chino. En sus redes sociales publicó un video contando lo siguiente:
“El martes 26 de noviembre de 2025, un señor atropelló a mi hijo en una de las calles aledañas al Barrio Chino. Pasó en rojo, lo atropelló, lo puteó y siguió de largo. Mi hijo terminó hospitalizado. Cuando lo impactó, cayó de costado y rebotó la cabeza contra el piso, motivo por el cual le tuvieron que hacer un montón de estudios. Estuvo muy desorientado y la pasó muy mal. Ahora está con una pierna inmovilizada y el hombro también».
«Es una locura lo que se está viviendo en este momento. Yo no puedo creer cómo una persona puede atropellar a alguien, putearlo y seguir de largo, no frenar. ¿Qué nos pasa? ¿Tanto apuro tenés que no podés frenar y fijarte si la persona está bien? Entendamos que no estamos en la jungla. Hay alguien al lado, miremos. Tengamos un poco más de cuidado. Los accidentes pueden ocurrir, pero hay una parte que es el factor humano que no puede dejar de existir. Flaco, no te podés ir”.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Atropellado en el Barrio Chino”
- Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, proudto o servicio, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos relacionados con Belgrano, Colegiales, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra. al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.