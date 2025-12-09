El hijo de Chimi Meza, la flamante esposa de Coco Sily, fue atropellado en el Barrio Chino. En sus redes sociales publicó un video contando lo siguiente:

“El martes 26 de noviembre de 2025, un señor atropelló a mi hijo en una de las calles aledañas al Barrio Chino. Pasó en rojo, lo atropelló, lo puteó y siguió de largo. Mi hijo terminó hospitalizado. Cuando lo impactó, cayó de costado y rebotó la cabeza contra el piso, motivo por el cual le tuvieron que hacer un montón de estudios. Estuvo muy desorientado y la pasó muy mal. Ahora está con una pierna inmovilizada y el hombro también».

«Es una locura lo que se está viviendo en este momento. Yo no puedo creer cómo una persona puede atropellar a alguien, putearlo y seguir de largo, no frenar. ¿Qué nos pasa? ¿Tanto apuro tenés que no podés frenar y fijarte si la persona está bien? Entendamos que no estamos en la jungla. Hay alguien al lado, miremos. Tengamos un poco más de cuidado. Los accidentes pueden ocurrir, pero hay una parte que es el factor humano que no puede dejar de existir. Flaco, no te podés ir”.

