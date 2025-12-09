Un hombre murió esta mañana en Belgrano, al precipitarse del noveno piso de un edificio. El hecho ocurrió en el día de hoy, 09 de diciembre de 2025, en la calle 11 de Septiembre al 1600. Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, fueron desplazados ante una emergencia hasta ese edificio, donde un hombre yacía inconsciente en un patio interno. Personal médico constató el fallecimiento del hombre, residente en el noveno y último piso de la torre. En el noveno piso se hallaban ilesos la esposa del occiso y el hijo menor.

