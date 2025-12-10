El martes 09 de diciembre de 2025, apareció un jubilado asesinado en Núñez. Efectivos de la Comisaría 13B de la Policía de la Ciudad fueron trasladados a una vivienda ubicada en Vuelta de Obligado al 3100, por un pedido de auxilio. Al llegar, observaron que en la vereda aguardaba una mujer mayor. Ella explicó que no tenía noticias de su hermano desde hacía varios días y que la puerta de su domicilio se encontraba entreabierta.

Con autorización de la mujer, los efectivos ingresaron al inmueble y encontraron a un hombre tendido en el living sin vida. Ante la situación, se solicitó la presencia del SAME, cuyo equipo confirmó el fallecimiento. Además determinaron que el cuerpo presentaba signos compatibles con más de 24 horas de muerte. La investigación de la causa caratulada como “Averiguación de Homicidio”, quedó a cargo de la Fiscalía de los Distritos Saavedra y Núñez a cargo del Dr. José Campagnoli, Secretaría Única a cargo del Dr. Bagnardi.

