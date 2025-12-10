Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Alfombras Clasificados Hogar Lavado Limpieza Servicios

Lavado de Alfombras

Dic 10, 2025 #Colchones, #Lavado, #Lavado de Alfombras, #Limpieza, #Sillas, #Sillones
Lavado de Alfombras

Lavado de alfombras, moquette, colchones, sillas, sillones, respaldos de camas. Tapizado de cuero, nutrición e hidratación. Para más información consultar al Email: edsclean@gmail.com o al WhatsApp: 11-6498-4445.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Lavado de Alfombras”

  • Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y también de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón): Leer el diario Mi Belgrano.
  • Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
  • Publicar en Mi Belgrano: También podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte para que sigamos creciendo mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Además se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
  • Canal de Mi Belgrano:  Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
  • Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos y además tus propuestas relacionados con los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y de la Comuna 12 (Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra) al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
  • Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
  • Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.

Entrada relacionada

Venta y colocación de cortinas

Compro Antigüedades

Control de Plagas

Te has perdido

Clasificados Consorcios Cortinas Hogar Reparaciones Servicios Venta

Venta y colocación de cortinas

10 diciembre, 2025 admin
Entrevistas

Mi Belgrano Entrevistas

10 diciembre, 2025 admin
Alfombras Clasificados Hogar Lavado Limpieza Servicios

Lavado de Alfombras

10 diciembre, 2025 admin
Archivo Núñez Policiales Tercera Edad

Jubilado asesinado en Núñez

10 diciembre, 2025 admin