Lavado de alfombras, moquette, colchones, sillas, sillones, respaldos de camas. Tapizado de cuero, nutrición e hidratación. Para más información consultar al Email: edsclean@gmail.com o al WhatsApp: 11-6498-4445.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Lavado de Alfombras”