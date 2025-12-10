En Mi Belgrano Entrevistas, charlamos con profesionales, emprendedores, comerciantes, representantes de organizaciones, museos, clubes, instituciones educativas, etc. Si querés promocionar tu actividad a través de una entrevista, comunicate con nosotros por Email a: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al: 11-4409-3466.

Dialogamos con Ingrid Soffulto, Lic.Psicologia (UBA) MN 54.414. Ella brinda tratamientos para adultos y tercera edad. Evaluaciones neurocognitivas; talleres grupales e individuales de rehabilitación cognitiva.

El periodista Nicolás Arano se acercó a un lugar histórico y emblemático, un museo con un patrimonio extraordinario, para entrevistar a Diego Barros (Director del Museo Histórico Sarmiento).

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Mi Belgrano Entrevistas”