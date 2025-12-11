Este jueves 11 de diciembre de 2025, había un árbol caído sobre un auto en Núñez. También afectó a un segundo vehículo que estaba estacionado. Cabe destacar que desde la noche del miércoles y durante la madrugada del jueves, una intensa lluvia se desató en la ciudad de Buenos Aires. En nuestra cuenta de Instagram publicamos el siguiente video:

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Árbol caído sobre un auto en Núñez”