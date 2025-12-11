Mi Belgrano

Árboles Archivo Núñez

Árbol caído sobre un auto en Núñez

Dic 11, 2025

Este jueves 11 de diciembre de 2025, había un árbol caído sobre un auto en Núñez. También afectó a un segundo vehículo que estaba estacionado. Cabe destacar que desde la noche del miércoles y durante la madrugada del jueves, una intensa lluvia se desató en la ciudad de Buenos Aires. En nuestra cuenta de Instagram publicamos el siguiente video:

