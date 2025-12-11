Si buscás un Gasista Matriculado, servicio al instante, comunicate con EL PORTEÑO por teléfono al: 4773-1469 o por WhatsApp al: (15) 6522-8024.

Además: Plomería, Electricidad, Albañilería, Pintura, Urgencias.

Instagram: @plomerogaspalermo

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Gasista Matriculado”