Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Albañilería Clasificados Consorcios Edificios Electricidad Gasista Hogar Pintor Servicios

Gasista Matriculado

Dic 11, 2025 #Electricidad, #gasista, #Gasista Matriculado, #Hogar, #Pintura, #Plomero, #Servicios, #Urgencias
Gasista Matriculado

Si buscás un Gasista Matriculado, servicio al instante, comunicate con EL PORTEÑO por teléfono al: 4773-1469 o por WhatsApp al: (15) 6522-8024.

Además: Plomería, Electricidad, Albañilería, Pintura, Urgencias.

Instagram: @plomerogaspalermo

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Gasista Matriculado”

Entrada relacionada

Venta y colocación de cortinas

Lavado de Alfombras

Compro Antigüedades

Te has perdido

Árboles Archivo Núñez

Árbol caído sobre un auto en Núñez

11 diciembre, 2025 admin
Albañilería Clasificados Consorcios Edificios Electricidad Gasista Hogar Pintor Servicios

Gasista Matriculado

11 diciembre, 2025 admin
Archivo Bajo Belgrano Inseguridad Policiales

Robaron un auto en el Bajo Belgrano

11 diciembre, 2025 admin
Clasificados Consorcios Cortinas Hogar Reparaciones Servicios Venta

Venta y colocación de cortinas

10 diciembre, 2025 admin