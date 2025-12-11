Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Robaron un auto en el Bajo Belgrano

El pasado miércoles 03 de diciembre de 2025, robaron un auto en el Bajo Belgrano (Artilleros al 2100). Un oficial había dejado su vehículo estacionado a las 5.50, a una cuadra de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad. Cuando regresó, a las 18.05, el vehículo no estaba. El robo quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en una casa. En las imágenes se ve cómo, a las 9.38, un ladrón abre la puerta delantera del lado del conductor del auto, se sienta y después de un minuto, logra arrancarlo y se va.

El auto robado tenía instalado un sistema de rastreo satelital. Por eso se detectó que había sido abandonado en Italia y Dorrego, en San Miguel. Cuando el policía lo recuperó, advirtió que le habían sacado el estéreo, la rueda de auxilio, el criquet y una colección de CD´s de los Rolling Stone que tenía en la guantera. También le rompieron la cerradura de la puerta y el tambor del volante.

