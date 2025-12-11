El pasado miércoles 03 de diciembre de 2025, robaron un auto en el Bajo Belgrano (Artilleros al 2100). Un oficial había dejado su vehículo estacionado a las 5.50, a una cuadra de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad. Cuando regresó, a las 18.05, el vehículo no estaba. El robo quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en una casa. En las imágenes se ve cómo, a las 9.38, un ladrón abre la puerta delantera del lado del conductor del auto, se sienta y después de un minuto, logra arrancarlo y se va.
El auto robado tenía instalado un sistema de rastreo satelital. Por eso se detectó que había sido abandonado en Italia y Dorrego, en San Miguel. Cuando el policía lo recuperó, advirtió que le habían sacado el estéreo, la rueda de auxilio, el criquet y una colección de CD´s de los Rolling Stone que tenía en la guantera. También le rompieron la cerradura de la puerta y el tambor del volante.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Robaron un auto en el Bajo Belgrano”
- Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, proudto o servicio, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos relacionados con Belgrano, Colegiales, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra. al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.