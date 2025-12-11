El pasado miércoles 03 de diciembre de 2025, robaron un auto en el Bajo Belgrano (Artilleros al 2100). Un oficial había dejado su vehículo estacionado a las 5.50, a una cuadra de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad. Cuando regresó, a las 18.05, el vehículo no estaba. El robo quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en una casa. En las imágenes se ve cómo, a las 9.38, un ladrón abre la puerta delantera del lado del conductor del auto, se sienta y después de un minuto, logra arrancarlo y se va.

El auto robado tenía instalado un sistema de rastreo satelital. Por eso se detectó que había sido abandonado en Italia y Dorrego, en San Miguel. Cuando el policía lo recuperó, advirtió que le habían sacado el estéreo, la rueda de auxilio, el criquet y una colección de CD´s de los Rolling Stone que tenía en la guantera. También le rompieron la cerradura de la puerta y el tambor del volante.

