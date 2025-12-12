Se reunió Macri con vecinos en Núnez. El encuentro fue el pasado lunes 01 de diciembre de 2025 en la sede Comunal 13 (Av. Cabildo 3067). Si bien la convocatoria era para los de Núñez, participaron también vecinos de los otros dos barrios que componen la Comuna 13 (Belgrano y Colegiales). Ante una nutrida concurrencia, Macri comenzó hablando para luego escuchar las inquietudes de los vecinos. En su breve introducción, tocó diferentes temas.

Inquietudes de los vecinos

Un señor contó que en los cruces de avenidas, los peatones muchas veces son atropellados por vehículos que doblan. Ante este relato el Jefe de Gobierno Porteño afirmó que los autos al doblar deben respetar la prioridad del peatón. Además dijo que los colectivos nuevos de la Ciudad tienen sensores para evitar el punto ciego.

Ante el reclamo de un hombre porque no le otorgan su espacio reservado para estacionar,

Macri lo derivó con la gente de tránsito, pero le advirtió que son muy estrictos con los otorgamientos en respuesta al pedido de los vecinos para que esos espacios sean utilizados por gente que realmente los necesita.

Un vecino de Belgrano se quejó por los vehículos abandonados que hay en Mendoza entre Conesa

y Zapiola: “Reclamamos varias veces, hay un auto que está tirado hace dos años”. Macri le respondió que en algunas ocasiones esos autos tienen dueño y entonces se complica resolver el tema.

Más inquietudes de los vecinos

Una vecina de Núñez, si bien reconoció que hicieron mucho trabajos de remodelación en la escuela Cullen, dijo que es necesario hacerle un mantenimiento permanente. Además, recordó que frente al establecimiento escolar hay dos casas con peligro de derrumbe. También habló sobre los problemas que generan los recitales con su pogo, rompiendo las estructuras de las viviendas que están dentro del polígono comprendido entre las calles Congreso, Avenida Del Libertador, Comodoro Rivadavia, y las vías. Por último se quejó porque las grúas que retiran autos mal estacionados, funcionan hasta las 19 horas, mientras que los partidos y los recitales se realizan después de ese horario.

Un hombre se quejó por la basura tirada alrededor de los contenedores. Además dijo que al Paso Bajo Nivel de Manuela Pedraza lo pintan y a los tres días ya tiene nuevamente grafitis. Por último advirtió que algunas calles de Núñez, por la noche, son muy oscuras y peligrosas.

Un vecino se quejó por las fiestas electrónicas que se realizan los viernes y sábados que se escuchan hasta la 8 de la mañana. Además agregó que la Av. Del Libertador entre Guayra y Campos Salles se convierte en un baño público los días de recitales o partidos en River. Por tal motivo solicitó la instalación de baños públicos. Macri dijo que en Av. Figueroa Alcorta y en Udaondo ponen baños químicos pero reconoció que les falta colocar en la Av. Del Libertador.

También hubo quejas por: Los trapitos en los días de recitales y partidos; La falta de espacios para estacionar; La construcción de nuevos edificios sin cocheras; entre otros reclamos.

