El ciclo de cine de diciembre, propone una Maratón de suspenso. El domingo 14 de diciembre de 2015 a las 14 y a las 16:30 horas se proyectará: Maratón de la muerte en el Sarmiento (Cuba 2079). La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Maratón de la muerte es una película estadounidense de 1976 que fue dirigida por John Schlesinger. Sinopsis: Thomas «Babe» Levy (Dustin Hoffman) es un estudiante del doctorado en Historia y un ávido corredor de maratones; investiga en el mismo campo que su padre, quien veinte años atrás se suicidó después de haber sido perseguido durante la época de Joseph McCarthy. Luego de iniciar una relación amorosa con Elsa Opel (Marthe Keller), se verá atrapado en medio de una conspiración internacional que involucra diamantes robados y a un criminal de guerra nazi (Lawrence Olivier).

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Maratón de la muerte en el Sarmiento”