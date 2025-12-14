El mes pasado se hicieron varios cortes de tránsito por obras pluviales. Crisólogo Larralde y Vuelta de Obligado, Manuel Ugarte y Cuba, Vuelta de Obligado entre Roosevelt y Manuel Ugarte, son algunos de ellos. Si bien se avisaron con la debida anticipación, los automovilistas muchas veces quedaron varados en medio de un mar de autos. Probablemente faltó organizar el tránsito de manera que los conductores pudieran tomar caminos alternativos.

La opinión de los vecinos

“Hace más de un mes que está cortada la calle Manuel Ugarte, es una vergüenza”.

“Son obras que se hacen por tramos, llevan tiempo. Si hacen se quejan y si no hacen también protestan”.

“El miércoles 12 de noviembre a las 17.30 horas, tardé 45 minutos en hacer 18 cuadras en auto (Desde Monroe al 1200 hasta Monroe al 3000). No había ni recital, ni partido en River, pero la fila de autos era interminable y casi no se podía avanzar. Mientras tanto, veía a las bicicletas pasar alegremente por la ciclovía. En bicicleta este trayecto lo hacía en 10 minutos y caminando rápido en 20 minutos. El problema es que llevaba a mi padre de

88 años que no puede caminar ni andar en bicicleta”.

"Hago 10 cuadras en auto hasta el colegio de mi hija, y quedo detenido en 8 semáforos".

“Es imposible transitar por Belgrano en un vehículo de 4 ruedas. Es un drama para las personas que no pueden trasladarse de otra manera. Tienen que salir con mucha anticipación y encontrar un lugar para estacionar, es una tarea imposible”

“Tal vez podrían cambiar el sentido de circulación de algunas calles en determinados horarios. Eso podría contribuir para aliviar el tránsito”.

“Cuándo hay un corte o un desvío, ponen carteles que no se ven por la noche. Tienen que iluminarlos para que estén visibles”.

“Belgrano está intransitable. Hay cortes por todos lados que duran varias semanas. Una vergüenza”.

“Circular por Monroe es imposible. Entre las calles cercanas cortadas, los autos parados en doble fila y la construcción en la esquina de Cabildo, se hace imposible”.

