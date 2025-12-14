Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Bomberos Colegiales Incendio

Incendio en el Parque Ferroviario Colegiales

Dic 14, 2025 #Colegiales, #Incendio, #Parque Ferroviario Colegiales

El domingo 14 de diciembre de 2025 por la noche, se produjo un incendio en el Parque Ferroviario Colegiales. Rápidamente los vecinos empezaron a enviarnos videos donde se podían ver arder los vagones abandonados ¿Intencional o accidente? Los bomberos de la ciudad asistieron al lugar y pudieron controlar el siniestro.

En nuestra cuenta de Instagram publicamos algunos videos.

