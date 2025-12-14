El domingo 14 de diciembre de 2025 por la noche, se produjo un incendio en el Parque Ferroviario Colegiales. Rápidamente los vecinos empezaron a enviarnos videos donde se podían ver arder los vagones abandonados ¿Intencional o accidente? Los bomberos de la ciudad asistieron al lugar y pudieron controlar el siniestro.

