Compro Antiguedades al contado y al mejor precio. Muebles en todos los estilos, antiguos y modernos. Adornos, vajilla, platería, esculturas, cuadros, arañas. muebles de jardín, etc. Casas completas. Tasaciones a domicilio. Seriedad y Seguridad. Absoluta reserva. Capital, Provincia e Interior del País. Para más información comunicarse con María Trinidad Borgobello por Email: trinidadborgobello@gmail.com o por WhatsApp: 11-6901-7641.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones