Dic 15, 2025 #Antiguedades, #Compra, #venta
Compro Antiguedades al contado y al mejor precio. Muebles en todos los estilos, antiguos y modernos. Adornos, vajilla, platería, esculturas, cuadros, arañas. muebles de jardín, etc. Casas completas. Tasaciones a domicilio. Seriedad y Seguridad. Absoluta reserva. Capital, Provincia e Interior del País. Para más información comunicarse con María Trinidad Borgobello por Email: trinidadborgobello@gmail.com o por WhatsApp: 11-6901-7641.

